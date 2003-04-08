Хкдожник-дизайнер

Опыт работы 5 лет:

Работала с такими известными торговыми марками, как:

"Джинс", "МТС", "Комфи", "Простоквашино", "Славутич", "Львовское", "Хортица", "Благов", "Мягков" и др.

1. ТОВ " Максима Киев" - креативное рекламное агенство

21.09.2006 – 31.12.2008, г. Киев:

- этикетка;

- упаковка;

- создание креативной концепции;

- разработка фирменного стиля;

- наружная реклама;

- POS-материалы;

- работа с клиентом.

2. ТОВ " Вrandstorm" - креативное брендинговое агенство

20.09.2005 – 20.09.2006, г. Киев:

- создание креативной концепции;

- разработка фирменного стиля;

- наружная реклама;

- веб-дизайн;

- этикетка;

- упаковка;

- POS-материалы;

- допечатная подготовка;

- контроль печати полиграфических материалов;

- работа с клиентом.

3. ТОВ "Brand Band" - брендинговое агенство ликеро-водочных изделий

10.05.2004 - 02.09.2005, г. Запорожье:

- этикетка;

- упаковка;

- POS-материалы;

- наружная реклама;

- допечатная подготовка;

- контроль печати полиграфических материалов;

- работа с клиентом.

4. ЧП "ЯДРЕХИНСКИЕ" - компьютерная вышивка

08.04.2003 - 13.10.2003, г. Запорожье:

- дизайн и программирование компьютерной вышивки

Владею:

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Quark Express, рисунок от руки.

Личние качества:

Исполнительность, креативность, художественный вкус, чувство стиля и времени, желание развиваться и совершенствовать свои способности, коммуникабельность, ответственность.

Полная, частичная занятость, фриленс