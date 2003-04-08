Опыт работы 5 лет:
Работала с такими известными торговыми марками, как:
"Джинс", "МТС", "Комфи", "Простоквашино", "Славутич", "Львовское", "Хортица", "Благов", "Мягков" и др.
1. ТОВ " Максима Киев" - креативное рекламное агенство
21.09.2006 – 31.12.2008, г. Киев:
- этикетка;
- упаковка;
- создание креативной концепции;
- разработка фирменного стиля;
- наружная реклама;
- POS-материалы;
- работа с клиентом.
2. ТОВ " Вrandstorm" - креативное брендинговое агенство
20.09.2005 – 20.09.2006, г. Киев:
- создание креативной концепции;
- разработка фирменного стиля;
- наружная реклама;
- веб-дизайн;
- этикетка;
- упаковка;
- POS-материалы;
- допечатная подготовка;
- контроль печати полиграфических материалов;
- работа с клиентом.
3. ТОВ "Brand Band" - брендинговое агенство ликеро-водочных изделий
10.05.2004 - 02.09.2005, г. Запорожье:
- этикетка;
- упаковка;
- POS-материалы;
- наружная реклама;
- допечатная подготовка;
- контроль печати полиграфических материалов;
- работа с клиентом.
4. ЧП "ЯДРЕХИНСКИЕ" - компьютерная вышивка
08.04.2003 - 13.10.2003, г. Запорожье:
- дизайн и программирование компьютерной вышивки
Владею:
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Quark Express, рисунок от руки.
Личние качества:
Исполнительность, креативность, художественный вкус, чувство стиля и времени, желание развиваться и совершенствовать свои способности, коммуникабельность, ответственность.
Полная, частичная занятость, фриленс
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