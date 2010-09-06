b-dawg

Ксения Васильева b-dawg

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
2D художник

Образование:

2003-2009 - МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет психологии.

2008-2009 - ИГИСП, повышение квалификации, специальность - юнгианская психотерапия.

Опыт работы:

2005-2007 - ЗАО "МБ Квест", администратор клинических исследований.

2008 - телесериал "След" (1 канал), художник по гриму и спецэффектам.

с 2009 года занимаюсь фрилансом.

Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Painter, PaintTool SAI.

Ответственна, коммуникабельна, вынослива. умею слушать и слышать.

IllustratorPhotoshop
Портфолио