2D художник
Образование:
2003-2009 - МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет психологии.
2008-2009 - ИГИСП, повышение квалификации, специальность - юнгианская психотерапия.
Опыт работы:
2005-2007 - ЗАО "МБ Квест", администратор клинических исследований.
2008 - телесериал "След" (1 канал), художник по гриму и спецэффектам.
с 2009 года занимаюсь фрилансом.
Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Painter, PaintTool SAI.
Ответственна, коммуникабельна, вынослива. умею слушать и слышать.
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Портфолио
- ХарАктерные наброски персонажей182 просмотра
- Робин198 просмотров
- Тишина на Борисовском кладбище259 просмотров
- Святая нового мира197 просмотров
- Одиночество159 просмотров
- Графиня Батори389 просмотров
- Иллюстрация - Павлин176 просмотров
- Survivor/Выживший180 просмотров
- Иллюстрация о пластической хирургии207 просмотров
- Prince of Darkness236 просмотров