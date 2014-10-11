«Geeker» - это web-studiо , мы занимаемся разработкой сайтов и интернет магазинов, для малого и среднего бизнеса, за умеренную стоимость. Мы молодая команда с большим опытом работ (раннее мы успешно трудились в таких студиях как «Культпросвет» и «3А»,а сейчас развиваем свое дело).
Наши знания в маркетинге, юзабилити, дизайне, технологиях, ведении и продвижении проектов, а так же практическое их применение, позволит разработать:
• сайт в указанные сроки;
• сайт с позитивным дизайном;
• сайт удобный в использовании ;
• информативный стайт;
• функциональный сайт;
• коммерческий сайт.
Услуги от «Geeker»:
• создание сайта визитки;
• создание корпоративного сайта;
• создание промо-сайта;
• создание портала;
• создание интернет-магазина;
• поддержка работоспособности сайта (стоимость зависит от сложности работ);
• внедрение новых технических решений (стоимость зависит от сложности работ)
• продвижение сайта в поисковых системах Google и Яндекс.
Мы работаем с этими CMS:
Drupal ;OpenCart ; Joomla; Bitrix ; Magento; PrestaShop ; WordPress.
Технологии с которыми мы работаем:
PHP ; MySQL ;CSS ; HTML; Jquery ; JavaScript ; Smarty.
*Окончательная стоимость проекта, формируеться после написания технического задания.
*Мы работаем по предоплате ,за каждый этап разработки.