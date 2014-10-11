Web-studiо «Geeker», разработка посадочных страниц, сайтов, интернет-магази

«Geeker» - это web-studiо , мы занимаемся разработкой сайтов и интернет магазинов, для малого и среднего бизнеса, за умеренную стоимость. Мы молодая команда с большим опытом работ (раннее мы успешно трудились в таких студиях как «Культпросвет» и «3А»,а сейчас развиваем свое дело).

Наши знания в маркетинге, юзабилити, дизайне, технологиях, ведении и продвижении проектов, а так же практическое их применение, позволит разработать:

• сайт в указанные сроки;

• сайт с позитивным дизайном;

• сайт удобный в использовании ;

• информативный стайт;

• функциональный сайт;

• коммерческий сайт.

Услуги от «Geeker»:

• создание сайта визитки;

• создание корпоративного сайта;

• создание промо-сайта;

• создание портала;

• создание интернет-магазина;

• поддержка работоспособности сайта (стоимость зависит от сложности работ);

• внедрение новых технических решений (стоимость зависит от сложности работ)

• продвижение сайта в поисковых системах Google и Яндекс.

Мы работаем с этими CMS:

Drupal ;OpenCart ; Joomla; Bitrix ; Magento; PrestaShop ; WordPress.

Технологии с которыми мы работаем:

PHP ; MySQL ;CSS ; HTML; Jquery ; JavaScript ; Smarty.

*Окончательная стоимость проекта, формируеться после написания технического задания.

*Мы работаем по предоплате ,за каждый этап разработки.