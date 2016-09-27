b1oki

Александр b1oki

 
31 годРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
software-developer, gamer

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Отзывы заказчиков
eTextMan
Кирилов 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
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спасибо за работу!
Приятный заказчик.
Ответный отзыв