Прохожу курс повышения квалификации по специальности "Менеджер социальных сетей" в школе Михаила Христосенко.

Мои услуги:

- Создание единого фирменного стиля оформления для постов

- Отказ от проходных постов и публикаций

- Согласование контент-плана, который будет доносить ключевые идеи

- Будет внедрен в посты специальный простой первый шаг, чтобы стимулировать заявки

- Будут публиковаться специальные полезно-продающие посты, которые ненавязчиво привлекут клиентов

- Будет проведено несколько активностей для продвижения группы БЕЗ БЮДЖЕТА

- Будут сделаны специальные посты, которые направлены на стимулирование клиентов обращаться

Я начинающий специалист по продвижению в соц сетях, смм-менеджер.

Сейчас я иду на серьезные курсы повышения квалификации по продвижению ВКонтакте и других соцсетях.

Для прохождения обучения я возьму один проект, с которым плотно буду работать целый месяц.

Более того, над проектом мне будет помогать работать команда опытных кураторов.

Они будут проверять каждое мое домашнее задание и давать рекомендации.

Вероятно, что за ближайший месяц мы сделаем для вашей группы гораздо больше, чем было сделано до нас!

Если вам интересно обсудить возможность, чтобы я взял именно ваш проект и мы серьезно над ним поработали в течении месяца — напишите мне в личные сообщения, а так же ссылку на группу и ваш телефон для связи.