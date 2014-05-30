Настройка и администрирование unix-систем, поддержка и наполнение сайтов

Настройка и администрирование unix-серверов, поддержка и наполнение сайтов.

Стаж работы с unix - 15 лет.

Профессиональные знания: FreeBSD, Linux;

Настройка сетевых сервисов на базе открытого программного обеспечении: NAT, Firewall, DNS, WWW, Proxy, Socks, VPN, FTP, SMTP/POP3, антиспам и антивирусная защита почтовых серверов, сбор данных о сетевом трафике Netflow и SNMP, интеграция с Windows.

Языки программирования: Perl, C

Рассмотрю предложения по поддержке, модерации или наполнению сайтов, опыт имеется.