Настройка и администрирование unix-систем, поддержка и наполнение сайтов
Настройка и администрирование unix-серверов, поддержка и наполнение сайтов.
Стаж работы с unix - 15 лет.
Профессиональные знания: FreeBSD, Linux;
Настройка сетевых сервисов на базе открытого программного обеспечении: NAT, Firewall, DNS, WWW, Proxy, Socks, VPN, FTP, SMTP/POP3, антиспам и антивирусная защита почтовых серверов, сбор данных о сетевом трафике Netflow и SNMP, интеграция с Windows.
Языки программирования: Perl, C
Рассмотрю предложения по поддержке, модерации или наполнению сайтов, опыт имеется.
Действие аккаунта приостановлено!