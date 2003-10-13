b3zrukovaali

Дизайнер
Дизайнер:
Я работаю в сфере дизайна уже 2 года.
Я занимаюсь 3d визуализацией.
3d дизайн интерьера, ландшафт (ландшафтный дизайн / интерьер по вашим размерам +
визуализация по вашим пожеланиям), создание логотипов и визитных карточек в
соответствии с вашими пожеланиями и предпочтениями.
Разработка брендбуков и фирменных стилей в соответствии с вашими указаниями.
Работаю в таких программах как : ArchiCAD, CorelDRAW, Cinema 4d, Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, Corona Render, SketchUP, Blender
Я против войны в Украине!