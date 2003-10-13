b3zrukovaali

Дизайнер

Дизайнер:

Я работаю в сфере дизайна уже 2 года.

Я занимаюсь 3d визуализацией.

3d дизайн интерьера, ландшафт (ландшафтный дизайн / интерьер по вашим размерам +

визуализация по вашим пожеланиям), создание логотипов и визитных карточек в

соответствии с вашими пожеланиями и предпочтениями.

Разработка брендбуков и фирменных стилей в соответствии с вашими указаниями.

Работаю в таких программах как : ArchiCAD, CorelDRAW, Cinema 4d, Adobe Photoshop, Adobe

Illustrator, Corona Render, SketchUP, Blender