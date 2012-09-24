Студент 5 курса ЛЭТИ (Ленинградский электротехнический институт)

факультет "КТИ"(Компьтерных технологий и информатики)

Очень давно занимаюсь программированием

Относительно недавно (около 1.5 года) перешёл в WEB-программирование

Знание технологий:

-основные(постоянно использую):

HTML, CSS, PHP, MySQL, JAVASCRIPT

-знаком(знаю в теории, небольшие проекты):

XML, AJAX, ASP.NET, ADO.NET

SEO:

Внутренняя оптимизация сайта под поисковики и полный спектр услуг по продвижению сайтов.