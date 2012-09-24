Студент 5 курса ЛЭТИ (Ленинградский электротехнический институт)
факультет "КТИ"(Компьтерных технологий и информатики)
Очень давно занимаюсь программированием
Относительно недавно (около 1.5 года) перешёл в WEB-программирование
Знание технологий:
-основные(постоянно использую):
HTML, CSS, PHP, MySQL, JAVASCRIPT
-знаком(знаю в теории, небольшие проекты):
SEO:
Внутренняя оптимизация сайта под поисковики и полный спектр услуг по продвижению сайтов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт журнала "Альманах" Санкт-Петербург222 просмотра