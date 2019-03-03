bEJIagGopg4ka

Уважаемые господа, возможно вы сейчас стоите перед выбором исполнителя.И находитесь в сомнениях, кому доверить свой проект.Мне совершенно не безразлично его будущее.По этой причине я позволю себе внести некоторую ясность в этом вопросе.Наиболее эффективный и простой способ как определить добросовестного кандидата:

1. Займитесь выбором сами и не доверяйте советчикам.

2.Не каждый может взять на себя ответственность.Я сомневаюсь в профессионализме людей которые приписывают себе такие качества;"креативность", "уникальность", "оригинальность", "пиарщик 99лвл" и т.п.Спроси у ста человек, что означает слова "криатив" или "пиар" и все ответят разное.

Теперь у вас есть метод калибровки.

О себе:

Сверхъестественных талантов и способностей нет.Уделяю внимание; фактам и искренности, ясности и мелочам.Вычеркиваю из текста мусор, отжимаю воду.Выстраиваю порядок повествования и логику.Качество сценария зависит от добросовестного изучения темы.По этому вношу полезную информацию, чтобы текст отвечал потребностям читателя.Выполню дополнительные пожелания заказчика, если это не повредит и не размоет посыл рекламы.

Требования:

Работаю по предоплате или по безопасной сделке.

Четко поставленную задачу.

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