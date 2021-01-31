b_1

Бота b_1

 
21 годКазахстан/Астана
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Нужно перепечатать текст качественно и за короткий срок? Тогда я могу предложить свою услугу.

Нужно перепечатать текст качественно и за короткий срок?

Тогда я могу предложить свою услугу. 

Меня зовут Бота, я с Казахстана. Мне 18 лет, студентка. Офисным делом интересуюсь, сколько себя помню, поэтому с этой работой справлюсь. К делу отношусь со всей ответственностью, с трудолюбием.  Готова принять задания не только по перепечатке, но и по рерайтингу. Знаю русский, казахский, английский. Ценю ваше и свое время. 