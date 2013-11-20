b_AND_it86

web разработка, Системное администрирование, настройка серверов,

Руководитель проектов по разработке ПО:

- разработка системы телеметрии для диспетчерских пунктов 21шт.

- разработка системы сбора информации по телеметрии, представление информации в удобном для служб виде, SCADA (Wizcon) + PHP + MySQL

- разработка системы ведения журнала 7-ЭГ (PHP, JavaScript, mysql, jQuery, ajax)

- разработка системы выдачи ТУ (PHP, JavaScript, mysql, jQuery, ajax)

- разработка системы приема аварийных заявок 1-АС (PHP, JavaScript, mysql, jQuery, ajax)

- разработка системы сбора отчетности по филиалам (PHP, mysql, xml)

- разработка программного комплекса СУРГ-ВДГО по расчетам за газ, учету ремонтных заявок, обеспечивает полностью работу газового хозяйства с населением (С# , Firebird)

- разработка системы моделирования аварийных ситуаций на газопроводах (PHP, JavaScript, mysql, jQuery, ajax)

- разработка геоинформационой системы газового хозяйства (Zulu, MapInfo, OSM, PHP, Java)

- руководство проектами по строительству СКС филиалов (21 шт.)

Администрирование сети, составление спецификаций, закупка установка и настройка сетевого оборудования, серверов:

- оборудование HP, Dell

- AD, DHCP, DNS, FTP, SMTP, POP, Terminal, MSSQL

- IP телефония (VOIP) Asterisk и Cisco(CUCM)

- организация Web-серверов на базе Linux(Debian)

- сетевое оборудование Cisco

- организация VPN каналов с филиалами и мобильными бригадами через интернет, по местным сетям связи.

- внедрение виртуализации VMWare(vSphere), Xen, Proxmox

- сервера баз данных MySQL, PostgreSQL на базе Linux(Debian)

Внедрение практик ITIL:

- управление инцидентами

- управление проблемами

управление изменениями

Офисные АТС Samsung OfficeServ.

Внедрение ERP на базе 1С 8.2.

Контроль работы подчиненных(более 20 человек в т.ч. удаленно)

Постановка задач.

Курирование выполнения планов

Взаимодействие с высшим руководством, с филиалами(более 20 удаленных подразделений).

Планирование закупок, бюджета отдела. Составление спецификаций.

Контроль работы подчиненных, постановка задач, курирование выполнения планов, взаимодействие с высшим руководством, с филиалами(более 20 удаленных подразделений). Планирование закупок, бюджета отдела. Составление спецификаций.