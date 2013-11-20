b_AND_it86

Руководитель проектов по разработке ПО:
- разработка системы телеметрии для диспетчерских пунктов 21шт.
- разработка системы сбора информации по телеметрии, представление информации в удобном для служб виде, SCADA (Wizcon) + PHP + MySQL
- разработка системы ведения журнала 7-ЭГ (PHP, JavaScript, mysql, jQuery, ajax)
- разработка системы выдачи ТУ (PHP, JavaScript, mysql, jQuery, ajax)
- разработка системы приема аварийных заявок 1-АС (PHP, JavaScript, mysql, jQuery, ajax)
- разработка системы сбора отчетности по филиалам (PHP, mysql, xml)
- разработка программного комплекса СУРГ-ВДГО по расчетам за газ, учету ремонтных заявок, обеспечивает полностью работу газового хозяйства с населением (С# , Firebird)
- разработка системы моделирования аварийных ситуаций на газопроводах (PHP, JavaScript, mysql, jQuery, ajax)
- разработка геоинформационой системы газового хозяйства (Zulu, MapInfo, OSM, PHP, Java)
- руководство проектами по строительству СКС филиалов (21 шт.)
Администрирование сети, составление спецификаций, закупка установка и настройка сетевого оборудования, серверов:
- оборудование HP, Dell
- AD, DHCP, DNS, FTP, SMTP, POP, Terminal, MSSQL
- IP телефония (VOIP) Asterisk и Cisco(CUCM)
- организация Web-серверов на базе Linux(Debian)
- сетевое оборудование Cisco
- организация VPN каналов с филиалами и мобильными бригадами через интернет, по местным сетям связи.
- внедрение виртуализации VMWare(vSphere), Xen, Proxmox
- сервера баз данных MySQL, PostgreSQL на базе Linux(Debian)
Внедрение практик ITIL:
- управление инцидентами
- управление проблемами
управление изменениями
Офисные АТС Samsung OfficeServ.
Внедрение ERP на базе 1С 8.2.
Контроль работы подчиненных(более 20 человек в т.ч. удаленно)
Постановка задач.
Курирование выполнения планов
Взаимодействие с высшим руководством, с филиалами(более 20 удаленных подразделений).
Планирование закупок, бюджета отдела. Составление спецификаций.
Контроль работы подчиненных, постановка задач, курирование выполнения планов, взаимодействие с высшим руководством, с филиалами(более 20 удаленных подразделений). Планирование закупок, бюджета отдела. Составление спецификаций.