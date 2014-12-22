Качественный копирайт, рерайт, описание товаров, наполнение новостных сайтов!

Уважаемые заказчики! Копиарйтом и рерайтом я занимаюсь уже около двух лет. При этом темы и объемы были очень разнообразными.

Я знаю, как создать тексты, которые полюбят и посетители сайта и поисковые системы. При выполнении заказа гарантирую четкое соблюдение ТЗ, своевременную или досрочную сдачу заказа, грамотность, и, конечно же, высокую уникальность.

Цены:

1. Копирайт - 1 - 2 у. е за 1000 сбп.

2. Рерайт - 1 - 1,5 у. е. за 1000 сбп.

3. Описание товаров - 1 у. е - 1 описание (600 - 800 сбп).