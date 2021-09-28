Привет! Я новенькая в сфере фриланса, поэтому буду с еще большим рвением выполнять ваши заказы, делая максимально то, что вам требуется.

Меня зовут Диана, мне двадцать два года и я люблю работать в интернете/ноутбуке.

Для молодой девушки это редкость, поскольку разбираться со всеми презентациями, сайтами и дизайнами считается трудноватым, однако я не отчаиваюсь и стараюсь работать быстро, качественно и, главное, красиво.

Если говорить об образовании, то я химик или преподаватель химии. И поскольку химией я начала интересоваться с самого начала (то есть с восьмого класса), у меня богатый опыт создания докладов, презентаций на любую тему по химии. Это может быть органическая, неорганическая, коллоидная, физическая, аналитическая химия и многие другие разделы общей науки.

Однако делать качественные работы я умею не только в сфере естественных наук. Ведь в школах сейчас считается идеальным, если ученик выполняет доклады в наглядном виде, используя дополнительный материал и презентации. Поэтому я могу помочь в выполнении любой работы.

На данный момент я работаю по минимальной цене, чтобы понять весь принцип работы фрилансера, заполнение портфолио и оттачивание навыка работы.

В общем, велкам))