b_dmitry

Дмитрий b_dmitry

 
25 летУкраина/Херсон
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Наполнение страниц текстами/товарами, заполнение мета тегов, ТЗ на текста копирайтерам.

Услуги по наполнения интернет-магазинов

Есть опыт работы с системами управления:

  • 1С-Битрикс;
  • Wordpress;
  • OpenCart
  • Joomla и др.
Контакты:

-telegram: @burkin_d

WordPressOpenCartJoomlaБитриксНаполнение интернет магазина1С-Битрикс
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