Наполнение страниц текстами/товарами, заполнение мета тегов, ТЗ на текста копирайтерам.
Услуги по наполнения интернет-магазинов
Есть опыт работы с системами управления:
- 1С-Битрикс;
- Wordpress;
- OpenCart
- Joomla и др.
-telegram: @burkin_d
Портфолио
- Размещение текстов25 просмотров
- Размещение текстов в блог42 просмотра
- Размещение текстовых описаний35 просмотров
- Подбор тем, составление ТЗ копирайтеру31 просмотр
- Размещение текстов17 просмотров
- Размещение текстовых описаний товара17 просмотров
- Размещение текстовых описаний16 просмотров
- Подбор тем, размещение текстов в блоге21 просмотр
- Подбор тем, написание ТЗ копирайтерам28 просмотров
- Размещение текстов в новостях23 просмотра
- Размещение текстов, наполнение товарами19 просмотров
- Размещение текстов29 просмотров