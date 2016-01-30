Профессиональный разработчик с 15-летним стажем

Я профессиональный разработчик с общим стажем в IT - более 15 лет, последние 5 лет занимаюсь разработкой на Python/Ruby, работал с большим спектром технологий и языков.

У меня достаточно опыта работы в крупных и очень крупных компаниях, на больших и сложных проектах, самостоятельного проектирования распределенных систем, проектирования отказоустойчивости..

4 года я был ведущим разработчиком в крупной компании-провайдере облачной IP-телефонии, занимался созданием системы автоматического удаленного развертывания серверов. Также у меня есть опыт разработки на C++/.NET/PHP/MySQL, проектирования интерфейсов и автоматизации бизнес-процессов.

Последние два года я работаю на фрилансе. Мой профиль на UpWork с отзывами от клиентов: https://www.upwork.com/users/~019ed2d7e1fde31a3f

Больше информации обо мне вы можете найти на моей страничке: http://alexeykolyanov.webtm.ru