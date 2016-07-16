Моё жизненное кредо
Жить-
Обдирая руки
в кровь.
Метаться
в поиске
Удачи.
И верить
в Праведность,
Любовь.
и боль
переносить
без плача.
Читать
запоем
до утра.
Иметь
на все
Свое
Сужденье
И знать,
что прошлое
вчера
сулит
тебе
Перерожденье.
И,сердце
чувствуя
в груди,
сверять его
с биеньем
Мира.
И видеть
то,что
Впереди.
И помнить
Знанье-
это сила.
И, нить веков
на душу
намотав,
ты будешь
Объективен,
будешь
Прав.
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