Моё жизненное кредо

Жить-

Обдирая руки

в кровь.

Метаться

в поиске

Удачи.

И верить

в Праведность,

Любовь.

и боль

переносить

без плача.

Читать

запоем

до утра.

Иметь

на все

Свое

Сужденье

И знать,

что прошлое

вчера

сулит

тебе

Перерожденье.

И,сердце

чувствуя

в груди,

сверять его

с биеньем

Мира.

И видеть

то,что

Впереди.

И помнить

Знанье-

это сила.

И, нить веков

на душу

намотав,

ты будешь

Объективен,

будешь

Прав.

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