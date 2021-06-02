Опыт работы
май, 2009 г. – до сегодняшнего дня
Фрилансер
Переводчик с/на турецкий, русский, узбекский язык
• Дистрибьюторы промышленных холодильных установок, поставщики обуви и одежды;
• Перевод текстов; перевод технических, медицинских, юридических и коммерческих документов
Октябрь 2004 г. – май 2009 г. Бюро переводов «World Translation Service», переводчик с/на турецкий, русский, узбекский язык. Перевод технических, медицинских, юридических и коммерческих документов
Февраль 2000 г. – октябрь 2004 г.
ЧФ «Спектрум Сервис» г. Ташкент. Маркетолог-аналитик , переводчик турецкого языка
• Поиск потенциальных клиентов, формализация отношений с контрагентами (пресса, радио), заключение договоров, ведение переговоров с руководителями компаний;
• Подготовка презентационных материалов.
Ноябрь 1994 г. – декабрь 1999 г. Филиал турецкой строительной, подрядной компании «Айсель Иншаат Тааххют ве Тиджарет Аноним Ширкети» в г. Ташкенте. Переводчик.
Устные и письменные переводы.
Образование
1984 – 1991 гг. – Белорусский государственный Университет, философско-экономический факультет, специальность: философия
1993 г. – 1994 г. Университет Докуз Эйлюль (девятого сентября) в г. Измире/Турция. Докторантура.
1992 г. -1993 г. Курсы турецкого языка в Центре изучения турецкого языка (TÖMER) в г. Измире/Турция
Опыт работы по специальности: 17 лет.
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата рождения: 12/01/1967
Имя, фамилия: Маруф Бабаев
Тел. +998971305146; +998935765140 (сот.)
(998 71) 273-51-46 (дом.)
е-mail: [email protected]
Skype: babaevmaruf
ICQ – 617952268
Постоянный доступ в Интернет.