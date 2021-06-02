Переводчик турецкого, узбекского языков

Опыт работы

май, 2009 г. – до сегодняшнего дня

Фрилансер

Переводчик с/на турецкий, русский, узбекский язык

• Дистрибьюторы промышленных холодильных установок, поставщики обуви и одежды;

• Перевод текстов; перевод технических, медицинских, юридических и коммерческих документов

Октябрь 2004 г. – май 2009 г. Бюро переводов «World Translation Service», переводчик с/на турецкий, русский, узбекский язык. Перевод технических, медицинских, юридических и коммерческих документов

Февраль 2000 г. – октябрь 2004 г.

ЧФ «Спектрум Сервис» г. Ташкент. Маркетолог-аналитик , переводчик турецкого языка

• Поиск потенциальных клиентов, формализация отношений с контрагентами (пресса, радио), заключение договоров, ведение переговоров с руководителями компаний;

• Подготовка презентационных материалов.

Ноябрь 1994 г. – декабрь 1999 г. Филиал турецкой строительной, подрядной компании «Айсель Иншаат Тааххют ве Тиджарет Аноним Ширкети» в г. Ташкенте. Переводчик.

Устные и письменные переводы.

Образование

1984 – 1991 гг. – Белорусский государственный Университет, философско-экономический факультет, специальность: философия

1993 г. – 1994 г. Университет Докуз Эйлюль (девятого сентября) в г. Измире/Турция. Докторантура.

1992 г. -1993 г. Курсы турецкого языка в Центре изучения турецкого языка (TÖMER) в г. Измире/Турция

Опыт работы по специальности: 17 лет.

Образование: высшее

Пол: мужской

Дата рождения: 12/01/1967

Имя, фамилия: Маруф Бабаев

Тел. +998971305146; +998935765140 (сот.)

(998 71) 273-51-46 (дом.)

е-mail: [email protected]

Skype: babaevmaruf

ICQ – 617952268

Постоянный доступ в Интернет.