Эскиева Рамина Адамовна

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата рождения: 23.11.1990

Возраст: 21

Семейное положение: не замужем

Адрес: ул. Кадырова 207 кв. 59, г. Грозный, Чеченская Республика

Телефон: 8(928)021-2717

E-mail: [email protected]

ЦЕЛЬ:

получение должности переводчика.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Период обучения: 2009-2014 гг.

Название учебного учреждения: Пятигорский Государственный Лингвистический Университет.

Факультет: Международных Отношений.

Специализация: Международные Отношения.

ОПЫТ РАБОТЫ:

переводчик в турагентстве, 2010-2012 гг.

Туристическое Агентство "Тур-Экс".

Основные обязанности: перевод путевок на английский и русский, содействие в заключении договоров.

Профессиональные достижения: Повышение квалификации в сфере переводов туристических путевок и договоров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

опытный пользователь ПК, знание Microsoft Office, Adobe Reader. Носитель английского языка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Волонтер на Олимпийских Играх 2014 в г. Сочи.