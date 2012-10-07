Эскиева Рамина Адамовна
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Дата рождения: 23.11.1990
Возраст: 21
Семейное положение: не замужем
Адрес: ул. Кадырова 207 кв. 59, г. Грозный, Чеченская Республика
Телефон: 8(928)021-2717
E-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ:
получение должности переводчика.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Период обучения: 2009-2014 гг.
Название учебного учреждения: Пятигорский Государственный Лингвистический Университет.
Факультет: Международных Отношений.
Специализация: Международные Отношения.
ОПЫТ РАБОТЫ:
переводчик в турагентстве, 2010-2012 гг.
Туристическое Агентство "Тур-Экс".
Основные обязанности: перевод путевок на английский и русский, содействие в заключении договоров.
Профессиональные достижения: Повышение квалификации в сфере переводов туристических путевок и договоров.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
опытный пользователь ПК, знание Microsoft Office, Adobe Reader. Носитель английского языка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Волонтер на Олимпийских Играх 2014 в г. Сочи.