Графический дизайн и иллюстрация

Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я графический дизайнер. Специализируюсь на разработке логотипов, визиток, афиш, листовок, и прочей полиграфической продукции. Также делаю векторные иллюстрации. Имею хороший опыт работы с клиентами из различных областей, в числе которых большое количество иностранных клиентов.Выполню ваш заказ оригинально, стильно, качественно, и, что немаловажно, в кратчайшие сроки.

Буду рада сотрудничать с вами!