Графический дизайн и иллюстрация
Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я графический дизайнер. Специализируюсь на разработке логотипов, визиток, афиш, листовок, и прочей полиграфической продукции. Также делаю векторные иллюстрации. Имею хороший опыт работы с клиентами из различных областей, в числе которых большое количество иностранных клиентов.Выполню ваш заказ оригинально, стильно, качественно, и, что немаловажно, в кратчайшие сроки.
Буду рада сотрудничать с вами!
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Портфолио
- Инфографика для зоозащитной организаци120 просмотров
- Логотип для студии ландшафтного дизайна107 просмотров
- Инфографика для зоозащитной организации95 просмотров
- Логотип для интернет-магазина109 просмотров
- Логотип и визитки для мастерской77 просмотров
- Рекламная страница для парикмахерской178 просмотров
- Визитки и логотип. Морская инженерия103 просмотра
- Логотип и визитки для строительной компании96 просмотров
- Логотип для закусочной67 просмотров
- Вёрстка брошюры57 просмотров
- Брендинг для Кафе Capybara62 просмотра
- Логотип для магазина детских товаров75 просмотров