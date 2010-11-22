babich_ss

Сергей Бабич babich_ss

 
36 летУкраина/Житомир
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 14 дней
#1991
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 4 дней
#2071
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#3990
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#5421