Портфолио
- Страница подтверждения подписки153 просмотра
- Брендированый реглан для фестиваля153 просмотра
- Афиша рок-фестиваля205 просмотров
- Флаєр для рок-фестиваля181 просмотр
- Без названия131 просмотр
- Альянс «CENTER.UA», Ogame159 просмотров
- Общественное движение «Митці проти цензури»124 просмотра
- Рок-фестиваль «Гайдамака.UA»155 просмотров
- Интернет-магазин наручных часов160 просмотров
- Областная клиническая больница157 просмотров
- Интернет-каталог отделочных материалов184 просмотра
- Новогодняя реклама фирмы «Визаж»193 просмотра
Фирменный стиль
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Верстка полиграфии
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Логотипы и Знаки
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