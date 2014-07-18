babo4kaira

Корзина не работает адекватно, предполагаю что что то изменилось в браузерах, либо связано с аякс либо с тем что отвечает за показ и подсчёт доставки, либо что то ещё, сайту более 4ёх лет, всё работало ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $10Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
- $15
[b][u]Стоимость всего задания или его части нужно обсуждать.[/u][/b] магазин содержащий около 3000 товаров, 1. есть проблемы с корзиной (непонятно что кэширует и получается в итоге - 0 корзина пуста), 2. нужен фильтр, серьёзный, 3. нужно в ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
1)не работает адекватно корзина – зацикливается на выборе способа оплаты и дальше не пускает.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Не смогла сделать 2 валюты с адекватной работой, в существующем интернет-магазине по адресу hotcold.by – нужно - товар в админке в $, на сайте товар в беларуских рублях с самостоятельным адекватным пересчётом согласно курса нац банка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад