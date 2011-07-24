babochka1983

Здравствуйте,уважаемые коллеги и работодатели!
Несмотря на то, что я на этом сайте недавно, умею я, поверьте, очень много! работала до этого на других биржах, в основном в текстсейле. Вот, решила сюда податься по рекомендации подруги..
С малых лет буквально болела писательством))) сочиняла абсолютно всё – стишки,сказки, рассказы,....
А в журналистику пришла со школьной скамьи.
В институте познакомилась близко с компьютеров и с тех пор меня от него не оттащить))
Вот чему я научилась за время работы в интернете и не только за 5 с лишним лет:
- рерайт\копирайт текстов любой тематики, будь то туризм или политика
- находить и интересно изложить самую интересную новость
- выполнять задания быстро и качественно
- стала хорошим постером
- писать качественный контент для сайтов
- научилась seo-копирайтингу
- быстро и хорошо писать курсовые и рефераты - особенно нравится момент перед сдачей работы - адреналииин!!)))
На лету схватываю всё новое!
Изучаю языки и различные программы.
Хочу побыстрее здесь прижиться, не бойтесь давать мне задания))
С уважением, Лера
Отзывы заказчиков
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!