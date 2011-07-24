babochka1983

Здравствуйте,уважаемые коллеги и работодатели!

Несмотря на то, что я на этом сайте недавно, умею я, поверьте, очень много! работала до этого на других биржах, в основном в текстсейле. Вот, решила сюда податься по рекомендации подруги..

С малых лет буквально болела писательством))) сочиняла абсолютно всё – стишки,сказки, рассказы,....

А в журналистику пришла со школьной скамьи.

В институте познакомилась близко с компьютеров и с тех пор меня от него не оттащить))

Вот чему я научилась за время работы в интернете и не только за 5 с лишним лет:

- рерайт\копирайт текстов любой тематики, будь то туризм или политика

- находить и интересно изложить самую интересную новость

- выполнять задания быстро и качественно

- стала хорошим постером

- писать качественный контент для сайтов

- научилась seo-копирайтингу

- быстро и хорошо писать курсовые и рефераты - особенно нравится момент перед сдачей работы - адреналииин!!)))

На лету схватываю всё новое!

Изучаю языки и различные программы.

Хочу побыстрее здесь прижиться, не бойтесь давать мне задания))

С уважением, Лера