babyfacefromgta

Юрий Гурбин babyfacefromgtababyfacefromgta
23 годаРоссия/Петрозаводск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
WEB UX/UI design
Юра, 22 года, в сфере веб-дизайна уже 1.5 года.
Создаю дизайн: сайтов; визиток; рекламных баннеров; соц. сетей VK / Instagram; карточек товаров для маркетплейсов.
Имел опыт работы штатным дизайнером в компании ProMarket, которая занимается продвижением карточек товаров на маркетплейсах в Интернете.
Обратись ко мне и мы вместе сделаем продающийся проект.
Я против войны в Украине!