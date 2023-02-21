babyfacefromgta

WEB UX/UI design

Юра, 22 года, в сфере веб-дизайна уже 1.5 года.



Создаю дизайн: сайтов; визиток; рекламных баннеров; соц. сетей VK / Instagram; карточек товаров для маркетплейсов.



Имел опыт работы штатным дизайнером в компании ProMarket, которая занимается продвижением карточек товаров на маркетплейсах в Интернете.



Обратись ко мне и мы вместе сделаем продающийся проект.