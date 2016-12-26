Интеллигентные статьи по вашему лекалу

Приветствую!

Меня зовут Елена, я копирайтер. По диплому – филолог,преподаватель испанского языка, переводчик.

Образование: Филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова,

кафедра иберо-романского языкознания

Университет Complutense,Мадрид (1990 -1991)

Школа копирайтинга Юлии Волкодав (2014 – 2015)

Разместив у меня заказ, вы получите оригинальный текст с высокой степенью уникальности, написанный для людей. Будучи филологом, я привыкла мыслить образами, которые воплощаю в филигранно подобранных словах. Прочитав мои тексты, ваши клиенты получат яркий, запоминающийся образ, который подтолкнет их к приобретению ваших товаров или услуг. Вы также можете доверить мне переводы текстов общей ибизнес-тематики с английского и испанского языков.

Если у вас есть потребность в переводе художественных текстов с этих языков, то вы всегда можете

рассчитывать на меня.

Профессиональные достижения и опыт

Многолетний опыт работы в крупных международных компаниях позволяет мне профессионально и со знанием дела писать на различные бизнес-темы. За свою корпоративную карьеру мне довелось поработать и в фармацевтических компаниях, и в финансовом секторе, а именно, в банке и страховой компании, в рекрутинговом агентстве, в консалтинге и даже в Московской

школе управления Сколково.

Ближе всего мне темы, связанные с управлением персоналом, рекрутингом, организацией работы административного отдела и управлением офисной и иной коммерческой недвижимостью. Имею опыт разработки и написания корпоративных политик и процедур, адаптированных под реалии

российского бизнеса и конкретной компании.

Владение тремя иностранными языками –английский, испанский, португальский – дает мне возможность черпать информацию для своих статей из значительного большего количества источников, которых всегда бывает не менее трех.

С большим удовольствием пишу на тему туризма иотдыха за границей. Много путешествую по Испании и Португалии, эти страны для меня - неисчерпаемый источник вдохновения, поэтому с радостью поделюсь своим опытом, раскрою секреты жизни и отдыха в этих странах, выйдя за рамки сложившихся стереотипов.

Веду блог, посвященных моим путешествиям, но как любой блог, он содержит много личной информации и субъективных оценок. В статьях, выполненных на заказ, стараюсь дать больше объективной информации, которую беру из иноязычных источников, сайтов и форумов.

Примеры моих работ можно найти на сайте www.spainola.ru – это молодой ресурс,для заполнения которого привлечено несколько копирайтеров, и я рада, что вхожу

в их число, тем более, что мои работы опубликованы за моей подписью.

Имею опыт написания SEO-оптимизированных текстов, где ключевые слова гармонично и естественно вписаны в повествование .

Доверьте мне свои заказы, и вы получите вдумчивые, но при этом живые тексты, которые помогут вам эффективно продвигать ваши товары и услуги.

Со мной можно связаться по электронной почте: [email protected]