background-color

Илья Сергеев background-colorbackground-color
29 летРоссия/Набережные Челны
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Я разрабатываю и воплощаю такие идеи как:
Оформление для групп вк
Баннеры для соц.сетей, для web
Дизайн сайта
Верстка сайта
Сайты под ключ (Landing page. Портфолио сайты, Промо- сайты , Сайт визитка )
Продвижение и SEO сайта
По всем вопросам обращаться:
В ЛС
WatsApp: +7 (917) 922 64-08
c 6:00 до 21:00
Ваши плюсы работы с мной :
Минимальный срок выполнения заказа - от 3 дней. Работаю серьезно и продуктивно.
Вы получите подробную консультацию по разработке проекта, если это требуется.
Все ваши пожелания будут учтены.
Работаю с вами до логического конца.
Бесплатное ведение проекта в течении 3-х месяцев (условия обговариваются лично).
Надежно храню ваши исходники в течении 3-6 месяцев — они не потеряются
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