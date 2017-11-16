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Илья Сергеев background-color

 
29 летРоссия/Набережные Челны
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Я разрабатываю и воплощаю такие идеи как: 

 Оформление для групп вк

 Баннеры для соц.сетей, для web 

 Дизайн сайта 

 Верстка сайта 

 Сайты под ключ (Landing page. Портфолио сайты, Промо- сайты , Сайт визитка )

 Продвижение и SEO сайта 

 По всем вопросам обращаться: 

В ЛС 

WatsApp: +7 (917) 922 64-08 

 c 6:00 до 21:00 

Ваши плюсы работы с  мной  : 

 Минимальный срок выполнения заказа - от 3 дней. Работаю серьезно и продуктивно. 

 Вы получите подробную консультацию по разработке проекта, если это требуется. 

 Все ваши пожелания будут учтены. 

 Работаю с вами до логического конца. 

 Бесплатное ведение проекта в течении 3-х месяцев (условия обговариваются лично). 

 Надежно храню ваши исходники в течении 3-6 месяцев — они не потеряются

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