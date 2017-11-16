background-color

Я разрабатываю и воплощаю такие идеи как:

Оформление для групп вк

Баннеры для соц.сетей, для web

Дизайн сайта

Верстка сайта

Сайты под ключ (Landing page. Портфолио сайты, Промо- сайты , Сайт визитка )

Продвижение и SEO сайта

По всем вопросам обращаться:

В ЛС

WatsApp: +7 (917) 922 64-08

c 6:00 до 21:00

Ваши плюсы работы с мной :

Минимальный срок выполнения заказа - от 3 дней. Работаю серьезно и продуктивно.

Вы получите подробную консультацию по разработке проекта, если это требуется.

Все ваши пожелания будут учтены.

Работаю с вами до логического конца.

Бесплатное ведение проекта в течении 3-х месяцев (условия обговариваются лично).

Надежно храню ваши исходники в течении 3-6 месяцев — они не потеряются