Ищу удаленную работу дизайнером- ретушером, ретушером,филологом.

В поисках удаленной работы ретушером или филологом. Опыт работы в таких программах как adobe photoshop, lightroom (5 лет) и illustrator (2 года). Выполняю работу любой сложности . Портретная ретушь, устранение дефектов изображения, кадрирование, дорисовка, применение спецэффектов, фильтров, теней, фонов, текстур, подсветки, цвето и светокоррекция и т.д. В предпочтении работа с редактированием фотографий людей. Так же делаю перевод текстов в письменный формат с видео и аудио, делаю коррекцию шибок в текстах Есть филологическое образование. Просьба обращаться по электронному адресу : [email protected] или вконтакте https://vk.com/dali_one