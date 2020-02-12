badCreaturee

Существо Плохое badCreaturee

 
23 годаРоссия/Курск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
У меня лапки, но я могу :)

Занимаюсь обработкой фотографий для интернет-магазинов: 

- обтравка фотографий любой сложности; 

- ретуширование; 

- кадрирование и исправление перспективы/геометрии; 

- улучшение четкости изображений; 

- цветовая коррекция фотографий. 

Всегда готова к интересным заданиям. 

Высокий уровень владения программами: Photoshop + Camera Raw, Lightroom. 

Предварительная цена за фотографию 20 рублей. 

Итоговая стоимость будет зависеть от общего количества фотографий и сложности работы.

Photoshop