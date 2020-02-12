badCreaturee

У меня лапки, но я могу :)

Занимаюсь обработкой фотографий для интернет-магазинов:

- обтравка фотографий любой сложности;

- ретуширование;

- кадрирование и исправление перспективы/геометрии;

- улучшение четкости изображений;

- цветовая коррекция фотографий.

Всегда готова к интересным заданиям.

Высокий уровень владения программами: Photoshop + Camera Raw, Lightroom.

Предварительная цена за фотографию 20 рублей.

Итоговая стоимость будет зависеть от общего количества фотографий и сложности работы.