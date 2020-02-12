badCreaturee

У меня лапки, но я могу :)
Занимаюсь обработкой фотографий для интернет-магазинов:
- обтравка фотографий любой сложности;
- ретуширование;
- кадрирование и исправление перспективы/геометрии;
- улучшение четкости изображений;
- цветовая коррекция фотографий.
Всегда готова к интересным заданиям.
Высокий уровень владения программами: Photoshop + Camera Raw, Lightroom.
Предварительная цена за фотографию 20 рублей.
Итоговая стоимость будет зависеть от общего количества фотографий и сложности работы.
Действие аккаунта приостановлено!