Валидная, качественная верстка на чистом html/css ваш сайт будет летать
Всем приветя начинающий веб разработчик с серьезными намерениями, в разработке около года, несмотря на маленький стаж это не мешает выполнять работу быстро и качественно.
- Я часто замечаю за собой что погружаюсь с головой в помощь любому кто нуждается в ней, до тех пор пока не найдутся ответы на все вопросы.
- как преимущество - работу выполняю на нативном html/css/js, что дает чистый валидный код, (БЭМ, блочная модель css и тд,) понятный каждому, кому попадет в руки далее.
- ну и конечно ряд технологий повышающих скорость работы:
Образование: Высшее
English - upper-intermediate
Вы можете связаться со мной любым удобным способом.
email: [email protected]
tel: +7 968 072 85 34
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если вы совсем не можете найти решения проблемы, возможна встреча для обсуждения задачи( услуга предоставляется в рамках города Москва)
Буду рад помочь! На связи!
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