bad_data

Александр bad_data

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Валидная, качественная верстка на чистом html/css ваш сайт будет летать

Всем привет

я начинающий веб разработчик с серьезными намерениями, в разработке  около года, несмотря на маленький стаж это не мешает выполнять работу быстро и качественно.

  • Я часто замечаю за собой что погружаюсь с головой в помощь любому кто нуждается в  ней, до тех пор пока не найдутся ответы на все вопросы.
  • как преимущество  - работу выполняю на нативном html/css/js, что дает чистый валидный код, (БЭМ, блочная модель css  и тд,) понятный каждому, кому попадет в руки далее.
  • ну и конечно ряд технологий повышающих скорость работы:
Sass, Bootstrap Grid, JQuery, Gulp, WebPack.

Образование: Высшее

English - upper-intermediate

Вы можете связаться со мной любым удобным способом.

email: [email protected] 

tel: +7 968 072 85 34

Написать в соц-сетях:

vk - vk.com/soundrow

instagram - @elitemorning

бонус:

если вы совсем не можете найти решения проблемы, возможна встреча для обсуждения задачи( услуга предоставляется в рамках города Москва)

Буду рад помочь! На связи!