Валидная, качественная верстка на чистом html/css ваш сайт будет летать

Всем привет

я начинающий веб разработчик с серьезными намерениями, в разработке около года, несмотря на маленький стаж это не мешает выполнять работу быстро и качественно.

Я часто замечаю за собой что погружаюсь с головой в помощь любому кто нуждается в ней, до тех пор пока не найдутся ответы на все вопросы.

кто нуждается в ней, до тех пор пока не найдутся ответы на все вопросы. как преимущество - работу выполняю на нативном html/css/js, что дает чистый валидный код, (БЭМ, блочная модель css и тд,) понятный каждому, кому попадет в руки далее.

ну и конечно ряд технологий повышающих скорость работы:

Образование: Высшее

English - upper-intermediate

Вы можете связаться со мной любым удобным способом.

email: [email protected]

tel: +7 968 072 85 34

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vk - vk.com/soundrow

instagram - @elitemorning

бонус:

если вы совсем не можете найти решения проблемы, возможна встреча для обсуждения задачи( услуга предоставляется в рамках города Москва)

Буду рад помочь! На связи!