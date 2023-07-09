Creative UI/UX designer
Привет!
Меня зовут Александр. Я дизайнер мобильных и веб-приложений.
Умею сочетать потребности пользователей и бизнеса для создания отличных продуктов.
Помогу решить ваши бизнес-задачи и превратить их в интуитивно понятные и доступные интерфейсы.
Создам сайт или веб-сервис.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Digram trading4 просмотра
- Дашборд (работа со счетами)3 просмотра
- Сайт строительной компании3 просмотра
- Промо-страница4 просмотра
- Лендинг4 просмотра
- Дизайн криптоплатформы2 просмотра
- Bit71 просмотр
- Z-bra, e-commerce app.66 просмотров
- Health Tracker76 просмотров