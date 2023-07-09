Creative UI/UX designer

Привет!

Меня зовут Александр. Я дизайнер мобильных и веб-приложений.

Умею сочетать потребности пользователей и бизнеса для создания отличных продуктов.

Помогу решить ваши бизнес-задачи и превратить их в интуитивно понятные и доступные интерфейсы.

Создам сайт или веб-сервис.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!