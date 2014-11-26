Персональная страница

Знание HTML, CSS,Вики-разметки; знание ПК на уровне продвинутого пользователя; знание графических редакторов (Photoshop, PaintTool SAI и т.д.); умение работать с пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access и т.д.), Английский язык (Upper Intermediate) Приятный молодой человек с чувством юмора. Очень хочу работать с людьми, стремлюсь помогать и улучшать. Меня увлекают дизайн и реклама, поэтому любимые ресурсы в сети : adme и designlenta. Умею находить интересные и простые решения ситуаций различной сложности.Свободное время я предпочитаю посвящать рисованию, чтению, встречам с друзьями, изучению чего-то нового. Легко обучаюсь, особенно работе с по. Интересны новые знакомства. В ближайших планах на будущее - выучить шведский язык.