badainsley

2D художник, концепт художник, иллюстратор, портретист

В основном рисую. Так же увлекаюсь музыкой и писательством.

Закончила архитектурно-строительный колледж, художественное образование имеется.

Много рисую в свободное время как от руки, так и в цифровом варианте.

Работаю с референсами.

Использую программы растровой и векторной графики Procreate + Ps и Ai соответственно. По Ai в частности проходила курсы. Для улучшения скилла в цифре также прошла курсы по 2d рисунку от Polygon.

Легко обучаюсь новым технологиям.

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