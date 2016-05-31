Проектирование web-сайтов. Разработка интерактивных прототипов сайтов в Axure. UX-дизайн.

Разработка интерактивного прототипа позволит вам реализовать в создаваемой модели сайта сценарии взаимодействия вашей целевой аудитории с сайтом, а также отразить в ней наиболее важные бизнес-процессы компании. У вас появится возможность протестировать созданный прототип на вашей целевой аудитории, выявить возможные недостатки и исправить их до передачи проекта в дизайн и программирование. Это сократит дальнейшие затраты на разработку/переработку дизайна и программирование, а также предотвратит возвраты к предыдущим этапам работы. Кроме того, прототип облегчит ваши коммуникации с Заказчиком.