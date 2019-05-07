Моделирование и изготовление 3D деталей из алюминия на станках с ЧПУ

Митяев Юрий Сергеевич

35 полных лет

тел. 8-964-872-63-51

С 2014 года изготавливаю пресс формы и прочую оснастку на фрезерных станках с ЧПУ. Оснастка используется для производства упаковки (блистеров и корресков). Главным моим достоинством является индивидуальный подход к разработке дизайна пластиковой упаковки. Изготавливаю матрицы из алюминия, МДФ для вакуумформовочных и пневмоформовочных станков.

Предлагаю полный спектр услуг от проектирования до изготовления готовой пресс-формы. Вы присылаете Вашу продукцию, либо упаковку. С учетом Ваших пожеланий я разрабатываю 3D-модель. Любой из проектов будет отвечать тем требованиям, которые Вы желаете осуществить. Модель согласовывается с Вами. Возможно изготовления и согласование образца. Затем я приступаю к изготовлению самой матрицы. Пресс-форма изготавливается высоквалифицированным персоналом на металлообрабатывающих станках с ЧПУ.

Немаловажным для клиентов является гибкая ценовая политика. Готов предложить цены, которые Вас заинтересуют! Цена пресс-формы считается индивидуально для каждого конкретного изделия. Цена зависит от габаритов и глубины матрицы.

Вы можете ознакомиться с моими работами здесь.

http://cncpnz.ru/pictures1/