Батуев Бадма Донидович

Дата рождения: 12 ноября 1983 г. (29 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: холост, детей нет

Адрес проживания: ХМАО г.Радужный 7 мкрн, д.3, кв 84

Образование

Уровень образования: Высшее

Учебное заведение: Новосибирская архитектурно-художественная академия.

Дата окончания: март 2010 года

Факультет: Дизайн

Специальность: Графика

Форма обучения: Дневная

Опыт работы

Должность: Дизайнер

с 2008 года работа по системе фриланс.

В том числе сотрудничество с организациями:

- ООО "Центринвест",

- " SEOmen",

- мебельный салон "Антураж",

- мебельный салон "Респект",

- ООО "Руслед",

- ООО "Свет ХХI века".

Компьютерные навыки и знания:

Программные пакеты 2D графики:

Corel Draw– продвинутый пользователь.

Adobe Photoshop – продвинутый пользователь.

Adobe Illustrator - опытный пользователь.

Программные пакеты 3D графики:

Autodesk 3D Studio Max. Моделлер. Уровень – продвинутый пользователь.

v-ray - продвинутый пользователь.

Adobe Premiere - опытный пользователь

Английский язык: Технический в программных графических пакетах.

Уровень работ можно оценить по ссылке:

http://www.free-lancers.net/users/Badmaha/

Контактный телефон:

домашний (34668) 48-6-99

сотовый +7-982-566-5333