Батуев Бадма Донидович
Дата рождения: 12 ноября 1983 г. (29 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: холост, детей нет
Адрес проживания: ХМАО г.Радужный 7 мкрн, д.3, кв 84
Образование
Уровень образования: Высшее
Учебное заведение: Новосибирская архитектурно-художественная академия.
Дата окончания: март 2010 года
Факультет: Дизайн
Специальность: Графика
Форма обучения: Дневная
Опыт работы
Должность: Дизайнер
с 2008 года работа по системе фриланс.
В том числе сотрудничество с организациями:
- ООО "Центринвест",
- " SEOmen",
- мебельный салон "Антураж",
- мебельный салон "Респект",
- ООО "Руслед",
- ООО "Свет ХХI века".
Компьютерные навыки и знания:
Программные пакеты 2D графики:
Corel Draw– продвинутый пользователь.
Adobe Photoshop – продвинутый пользователь.
Adobe Illustrator - опытный пользователь.
Программные пакеты 3D графики:
Autodesk 3D Studio Max. Моделлер. Уровень – продвинутый пользователь.
v-ray - продвинутый пользователь.
Adobe Premiere - опытный пользователь
Английский язык: Технический в программных графических пакетах.
Уровень работ можно оценить по ссылке:
http://www.free-lancers.net/users/Badmaha/
Контактный телефон:
домашний (34668) 48-6-99
сотовый +7-982-566-5333
Портфолио
- Интерьер студии новостей "49 телеканала"932 просмотра
- Интерьер магазина "Томский ламповый завод"451 просмотр