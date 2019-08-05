badniindab

Бадьин Николай АлександровичМужчина, 23 года, родился 22 августа 1995
Тверь, не готов к переезду, не готов к командировкам
+7 (910) 831-94-97
[email protected]— предпочитаемый способ связи
Резюме обновлено 05.08.2019 20:48
Начинающий специалист PR, SMM-менеджер35 000 руб.Начало карьеры, студенты
- Маркетинг, Реклама, PR
- Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа
- Искусство, Развлечения, Масс-медиа
График работы: удаленная работа, гибкий график
Ключевые навыкиПодтвердите навыки, отправив ссылку на резюме своим коллегам и деловым партнерам. Для этого резюме должно быть видно всему интернету. Открыть резюме всему интернету и получить ссылку
Пользователь ПК
Adobe Photoshop
MS PowerPoint
Internet
CorelDRAW
Adobe Illustrator
Работа в команде
Работа с оргтехникой
Поиск информации в интернет
Управление персоналом
Водительское удостоверение категории B
Грамотная речь
Google Docs
Ведение переговоров
Организаторские навыки
Деловая переписка
Деловое общение
Холодные продажи
Проведение презентаций
Поиск и привлечение клиентов
Деловая коммуникация
Умение работать в команде
B2B Продажи
Организация мероприятий
Подготовка презентаций
Опыт вожденияИмеется собственный автомобиль
Права категории A, B
Обо мнеУверенный пользователь PC
Контент-мейкер
YouTube-блогер
Высшее образование (Бакалавр)2019Тверской государственный университет, Тверь
Филологический, Реклама и связи с общественностью
2015Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской колледж им. А.Н. Коняева" г. Тверь, Тверская обл.
Программирование в компьютерных системах, Техник-программист
2011Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей №48" г. Тверь
нет, Оператор ЭМВ 2 разряда
Знание языковРусский — Родной
Гражданство, время в пути до работыГражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: не имеет значения