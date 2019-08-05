badniindab

Бадьин Николай АлександровичМужчина, 23 года, родился 22 августа 1995

Тверь, не готов к переезду, не готов к командировкам

+7 (910) 831-94-97

[email protected]— предпочитаемый способ связи

Резюме обновлено 05.08.2019 20:48

Начинающий специалист PR, SMM-менеджер35 000 руб.Начало карьеры, студенты

Маркетинг, Реклама, PR

Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа

Искусство, Развлечения, Масс-медиа

Занятость: проектная работа, стажировка, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график

Ключевые навыкиПодтвердите навыки, отправив ссылку на резюме своим коллегам и деловым партнерам. Для этого резюме должно быть видно всему интернету. Открыть резюме всему интернету и получить ссылку

Пользователь ПК

Adobe Photoshop

MS PowerPoint

Internet

CorelDRAW

Adobe Illustrator

Работа в команде

Работа с оргтехникой

Поиск информации в интернет

Управление персоналом

Водительское удостоверение категории B

Грамотная речь

Google Docs

Ведение переговоров

Организаторские навыки

Деловая переписка

Деловое общение

Холодные продажи

Проведение презентаций

Поиск и привлечение клиентов

Деловая коммуникация

Умение работать в команде

B2B Продажи

Организация мероприятий

Подготовка презентаций

Опыт вожденияИмеется собственный автомобиль

Права категории A, B

Обо мнеУверенный пользователь PC

Контент-мейкер

YouTube-блогер

Высшее образование (Бакалавр)2019Тверской государственный университет, Тверь

Филологический, Реклама и связи с общественностью

2015Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской колледж им. А.Н. Коняева" г. Тверь, Тверская обл.

Программирование в компьютерных системах, Техник-программист

2011Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей №48" г. Тверь

нет, Оператор ЭМВ 2 разряда

Знание языковРусский — Родной

Гражданство, время в пути до работыГражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: не имеет значения