Приложение после финального обновления ( установка скрипта монетизации от адмоб) перестало открываться на телефоне. Нужно исправить эту проблему. Так же нужно подключить монетизацию адмоб в приложение и опубликовать через мой аккаунт разработчика, чтобы все работало.Все исходникидаю