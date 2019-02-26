Приложение после финального обновления ( установка скрипта монетизации от адмоб) перестало открываться на телефоне. Нужно исправить эту проблему. Так же нужно подключить монетизацию адмоб в приложение и опубликовать через мой аккаунт разработчика, чтобы все работало.Все исходникидаю
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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Отзывы фрилансеров
$9
10 баллов
2 года назад
Всё ок, рекомендую!
Ответный отзыв
отлично