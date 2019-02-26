badress

Николай Виотко badress

 
32 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка мобильных приложений
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$9
10 баллов
2 года назад
Нарисовать обложку группы вк
Всё ок, рекомендую!
отлично
Ответный отзыв