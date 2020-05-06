badrmu

Муса badrmu

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.