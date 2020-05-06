Время работы:
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online с 9:00 MSK
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
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