Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую: