badtriplet

Добрый день.
Меня зовут Андрей и я занимаюсь разработкой, версткой сайтов, разработкой посадочных страниц (landing page), разработкой сайтов на CMS (WordPress).
В своей работе я использую:
-HTML5
-CSS3
-JS
-jQuerry
-Bootstrap
-PHP
В зависимости от задач, которые мне приходится решать я использую различные среды разработки, но чаще всего это
-Sublime Text 3 в связке с Gulp и Sass.
Опыт моей работы включает в себя:
- Разработку сайтов на основе шаблона (перестройка шаблона сайта под нужды проекта)
- Верстку сайтов по макетам (чаще всего это был дизайн в .psd который необходимо было перенести на HTML+CSS3)
- Перенос верстки на WordPress
- Разработка сайтов на WordPress (иногда я использовал конструкторы, иногда занимался переработкой темы WordPress)
- Подключение CRM системы (на сегодняшний момент я успешно подключил 8 сайтов к Bitrix24)
- Разработка сайтов в в онлайн конструкторах (wix, tilda и их аналогах)
Иногда в мои задачи входили:
- Настройка рекламных компаний в Google и Yandex
- Ведение социальных сетей ( Instagram)
- SMM
- Съемка видео с последующим монтажем (как раз для продвижения в Instagram)
В своей работе на первое место я ставлю качество выполнения работы и скорость работы готового проекта, ведь в сегодняшнем мире время ощутимо ускорилось, по сравнению с тем, что было лет 10 назад, и на счету каждая секунда загрузки, каждая секунда ожидания ответа.
Сейчас я заинтересован в удаленной работе.