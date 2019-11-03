badtriplet

Разработка сайтов под ключ

Добрый день.

Меня зовут Андрей и я занимаюсь разработкой, версткой сайтов, разработкой посадочных страниц (landing page), разработкой сайтов на CMS (WordPress).

В своей работе я использую:

-HTML5

-CSS3

-JS

-jQuerry

-Bootstrap

-PHP

В зависимости от задач, которые мне приходится решать я использую различные среды разработки, но чаще всего это

-Sublime Text 3 в связке с Gulp и Sass.

Опыт моей работы включает в себя:

- Разработку сайтов на основе шаблона (перестройка шаблона сайта под нужды проекта)

- Верстку сайтов по макетам (чаще всего это был дизайн в .psd который необходимо было перенести на HTML+CSS3)

- Перенос верстки на WordPress

- Разработка сайтов на WordPress (иногда я использовал конструкторы, иногда занимался переработкой темы WordPress)

- Подключение CRM системы (на сегодняшний момент я успешно подключил 8 сайтов к Bitrix24)

- Разработка сайтов в в онлайн конструкторах (wix, tilda и их аналогах)

Иногда в мои задачи входили:

- Настройка рекламных компаний в Google и Yandex

- Ведение социальных сетей ( Instagram)

- SMM

- Съемка видео с последующим монтажем (как раз для продвижения в Instagram)

В своей работе на первое место я ставлю качество выполнения работы и скорость работы готового проекта, ведь в сегодняшнем мире время ощутимо ускорилось, по сравнению с тем, что было лет 10 назад, и на счету каждая секунда загрузки, каждая секунда ожидания ответа.

Сейчас я заинтересован в удаленной работе.