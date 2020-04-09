Честный Таргетолог / Илья Баев

"Реклама – топливо Вашего бизнеса."

Здравствуйте, я Илья, таргетолог с опытом уже более 2-х лет. Мой instagram/telegram - baev98

За 2 года я успел:

проработать с 85+ проектами

помочь инвестировать своим клиентам более 50 000$ рекламного бюджета

поработать в одном из крупнейших агентств по Instagram-маркетингу в СНГ

по Instagram-маркетингу создать рекламное агентство «Target+» и закрыть его:)

и закрыть его:) перейти на фриланс

Мои сильные, личные качества:

Коммуникабельность и честность

Ответственность и дисциплина

Преимущества работы со мной:

Связь: я максимально оперативно отвечаю в письменном, голосовом, видеоформате и нахожусь на связи практически всегда. Я убежден что таргетолог не может отвечать долго, так как это влияет на результат его клиентов негативно.

KPI и цифры: работа с четкой постановкой целей, аналитикой и прогнозами которые действительно приводят к результатам. Я убежден что при работе без целей и аналитики нельзя прийти туда, куда хочется прийти.

Экспертность: единицы специалистов могут использовать такой уровень знаний в области продаж, упаковки, копирайтинга и маркетинга для своих клиентов. Все свои знания я накапливал на других местах работы, в том числе работая SMM-специалистом и менеджером по продажам. Своими знаниями и опытом я помогаю улучшать конверсионное действия на сайте и в соц. сетях, даю азы работы с заявкам по телефону и в мессенджераж.

Мастерство: я не самые умный и самый крутой в мире таргетолог, но есть технические моменты при настройке рекламы, которые используют единицы таргетолгов, начиная от структур рекламных кампаний и заканчивая корректными запусками через кнопку "продвигать" в Instagram.Честность: выделяю это как ключевое, но что написать тут - не знаю. В работе со мной будет понятно. Это больше межличностная вещь.

Личный интерес в работе с Вами: В этой сфере помогая зарабатывать Вам, я также зарабатываю. Я выкладываюсь на 100%, чтобы ко мне возвращались довольные клиенты и советовали меня другим. Это и помогает мне зарабатывать . Также, мне не рентабельно брать новые проекты, работать тяп-ляп на 1 месяц и искать новые. Слишко много времени уходит на подготовку, реализацию и ведение 1 проекта.

Есть успешные кейсы, очень успешные и НЕуспешные кейсы или очень НЕуспешные кейсы. Вам мало кто скажет - но это нечего не решает, лично аргументирую почему. Их количество постоянно пополняется. Готов выслать их Вам лично.

Все детали по алгоритму работы, оплате, вашем запросе можем обсудить в письменном, телефонном, видеоформате. Если вы находитесь в Харькове можем встретиться лично.

Благодарю что осилили эту кучу текста:)

Контакты:instagram: www.instagram.com/baev98+38 (099) 684 45 66 ИльяViber/Telegram