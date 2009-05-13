Фотодизайн.Самое лучшее профессиональное оформление Ваших фотографий!!!

ЗНАНИЕ ПК :

Windows

Дизайн: PhotoShop и плагины, Corel Draw,

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Английский.

ОБРАЗОВАНИЕ

Незаконченное высшее: 2006… Московский Независимый Эколого-политологический Университет (Байконурское представительство) Факультет: Юриспруденция, отделение - юридическое.

ОПЫТ РАБОТЫ в сфере дизайна 5 лет.

Основная работа: фрилансер.

- Создание, визиток ,календарей, баннеров, различных коллажей, редактирование и монтаж фотоизображений. Сложная и простая ретушь, реставрация старых фото. Поиск графики. Сканирование изображений с последующей обработкой для полноцветной печати: ретушь, цветокоррекция.

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