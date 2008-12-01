Голубева Алина Александровна

Тел. 8(917)571-90-73 (моб.)

E-mail: [email protected]

ICQ: 429305296

Цель: Журналист, Копирайтер, Рерайтер, Редактор, Интервьюер, Переводчик (Eng - Рус - Eng)

Образование:

Институт Иностранных Языков при Московском Городском педагогическом Университете. Факультет английской филологии.

(2006-2011)

Опыт работы:

Август 2007 – до настоящего времени

SEO-копирайтер, журналист фрилансер.

Написание аналитических и рекламных статей, рекламных объявлений, веб-контента. Художественный перевод с русского на английский/с английского на русский.

Март 2008 – до настоящего времени

SEO-копирайтер компании “Ардес-недвижимость”

Обязанности: написание аналитических и рекламных статей на тему недвижимости и аренды жилья.

Сентябрь 2007 – Март 2008

ООО «Глобус Стиль»

Помощник главного редактора журнала «Точка Опоры». Обязанности: написание веб-контента для проведения рекламной кампании журнала в сети Интернет; подбор кадров менеджеров по рекламе, журналистов, региональных корреспондентов; проведение переговоров с клиентами журнала; продвижение журнала в сети Интернет.

Знания и навыки:

Отличное владение русским языком, грамотность

English – Advanced level (C2)

Уровень владения компьютером – продвинутый пользователь (Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Access; Adobe Photoshop) Работа в Интернете, с электронной почтой.

Дополнительные сведения:

Дата рождения 22.09.1989

Не замужем

Ответственна, пунктуальна, коммуникабельна, целеустремленна, креативна, легко обучаюсь и адаптируюсь в новых условиях.

Увлечения: английский язык, литература, психология, Интернет, фотография.