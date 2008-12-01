Голубева Алина Александровна
Тел. 8(917)571-90-73 (моб.)
E-mail: [email protected]
ICQ: 429305296
Цель: Журналист, Копирайтер, Рерайтер, Редактор, Интервьюер, Переводчик (Eng - Рус - Eng)
Образование:
Институт Иностранных Языков при Московском Городском педагогическом Университете. Факультет английской филологии.
(2006-2011)
Опыт работы:
Август 2007 – до настоящего времени
SEO-копирайтер, журналист фрилансер.
Написание аналитических и рекламных статей, рекламных объявлений, веб-контента. Художественный перевод с русского на английский/с английского на русский.
Март 2008 – до настоящего времени
SEO-копирайтер компании “Ардес-недвижимость”
Обязанности: написание аналитических и рекламных статей на тему недвижимости и аренды жилья.
Сентябрь 2007 – Март 2008
ООО «Глобус Стиль»
Помощник главного редактора журнала «Точка Опоры». Обязанности: написание веб-контента для проведения рекламной кампании журнала в сети Интернет; подбор кадров менеджеров по рекламе, журналистов, региональных корреспондентов; проведение переговоров с клиентами журнала; продвижение журнала в сети Интернет.
Знания и навыки:
Отличное владение русским языком, грамотность
English – Advanced level (C2)
Уровень владения компьютером – продвинутый пользователь (Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Access; Adobe Photoshop) Работа в Интернете, с электронной почтой.
Дополнительные сведения:
Дата рождения 22.09.1989
Не замужем
Ответственна, пунктуальна, коммуникабельна, целеустремленна, креативна, легко обучаюсь и адаптируюсь в новых условиях.
Увлечения: английский язык, литература, психология, Интернет, фотография.