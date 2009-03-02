Нужна работа по озвучке игр, флешек и т.п. Написание музыки.

Контактный телефон: (985) 198-47-04

e-mail: [email protected], icq 252-272-169

Дата рождения: 01.12.1985г.

Образование:

2002-2004гг. Харьковское музыкальное училище им Лятошинского

Отдел: вокал

Опыт работы:

2004г. Арт-Кафе "Агата"

Должность: звукорежиссер

Обязанности:

Настройка звукового оборудования для живых выступлений, банкетов, репетиций.

2005г. ООО "Геолан" (изготовление и продажа мебели, фурнитуры и пр.)

Должность: работник цеха

Обязанности:

Полировка зеркал и стекол, пескоструйка, работа на станках и др.

2006г. "Pipe-studio" (разработка компьютерных игр)

Должность: звукoдизайнер

Обязанности:

Создание звуковой атмосферы для компьютерных игр, озвучивание видеороликов.

2008г. ООО Компания "Арго-трейд" (склад мясных изделий)

Должность: учетчик склада

Обязанности:

Учет поступления товаров на склад, учет отгрузок товара заказчикам, работа с клиентами, работа с накладными на отпуск товара со склада, ведение документооборота.

2004-2009г. - Домашняя студия

Должность: звукодизайнер, звукорежиссер, композитор, музыкант

Обязанности:

Создание музыки, звуков для компьютерных игр. Написание музыки, аранжировки, создание минусовок для частных лиц. Запись, сведение и т.п.

Дополнительные сведения:

Английский – базовые знания.

ПК - опытный пользователь. Владение музыкальными (Samplitude, FL Studio, Sound Forge, Acid Pro, Cubase, Audition), офисными, графическими программами. Множеством vst-плагинов и синтезаторов. Умение собирать компьютеры, настраивать, устанавливать операционные системы, программное обеспечение, сеть и т.п.

Окончил музыкальную школу по специальности «теория музыки». Владение музыкальными инструментами (гитары, клавиши, кларнет и др.), голосом. Есть свой музыкальный проект. Пишу музыку, играю, пою. В 2007г. закрывали малую сцену фестиваля «Герой Нашего Времени» в Москве, выступали на «разогреве» группы «Агата Кристи» в Харькове, по приглашению В.Самойлова («Агата Кристи»). В 2008г. жил, учился и записывался на студии «Рок-Герой» в Москве, опять же, по приглашению В.Самойлова.

2 композиции, записанных мной в домашних условиях, звучали на «Нашем Радио» в программе «Худсовет». Одна собственного сочинения, другая – кавер на группу «Наутилус Помпилиус». Послушать их можно здесь http://www.rockgeroy.ru/view/groups/491.html

Легко обучаем, трудолюбив. Интересы, помимо музыки и звука - компьютеры, активный отдых, литература, история.