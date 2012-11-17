Точное соблюдение сроков. Всегда на связи
Возможность покупать – право избранных.
Возможность выбирать - привилегия единиц.
Точное соблюдение сроков. Всегда на связи
Исследование рынка, конкурентной среды
Сервисная поддержка после завершения проекта
Арт-дирекшен переданных проектов (авторский надзор)
Предоплата 50% . Любой вид оплаты
Мой рейтинг и больше работ тут http://www.free-lance.ru/users/seacher/
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Портфолио
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