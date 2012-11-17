Точное соблюдение сроков. Всегда на связи

Возможность покупать – право избранных.

Возможность выбирать - привилегия единиц.

Точное соблюдение сроков. Всегда на связи

Исследование рынка, конкурентной среды

Сервисная поддержка после завершения проекта

Арт-дирекшен переданных проектов (авторский надзор)

Предоплата 50% . Любой вид оплаты

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