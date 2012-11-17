bagusha

Илья Багаев bagusha

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Точное соблюдение сроков. Всегда на связи

Возможность покупать – право избранных.

Возможность выбирать - привилегия единиц.

Точное соблюдение сроков. Всегда на связи

Исследование рынка, конкурентной среды

Сервисная поддержка после завершения проекта

Арт-дирекшен переданных проектов (авторский надзор)

Предоплата 50% . Любой вид оплаты

Мой рейтинг и больше работ тут http://www.free-lance.ru/users/seacher/

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