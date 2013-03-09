baha_dir

Баха baha_dir

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Поиск работы рерайтера, копирайтера или переводчика текстов

ПОИСК РАБОТЫ РЕРАЙТЕРА ,КОПИРАЙТЕРА ИЛИ ПЕРЕВОДЧИКА ТЕКСТОВ РУССКО-ТУРЕЦКИЙ-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ..

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с уважением Баха..