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ПОИСК РАБОТЫ РЕРАЙТЕРА ,КОПИРАЙТЕРА ИЛИ ПЕРЕВОДЧИКА ТЕКСТОВ РУССКО-ТУРЕЦКИЙ-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ..
ИМЕЮ ОПЫТ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ И ВЫВОДАМИ ИЗ НИХ АНАЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА..ИНОГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ОДНИМ КУПЛЕТОМ ,ТАК СКАЗАТЬ ,СРАЗИТЬ ЦЕЛЫЙ ТЕКСТ..ТО ЕСТЬ В ДВУХ ТРЁХ СЛОВАХ ДОНЕСТИ СУТЬ..ДЕЛАЛ ПЕРЕВОДЫ..ЕСТЬ СВОЯ СОБСТВЕННАЯ РАБОТА(РУКОПИСЬ)..ГОВОРЯ СОВРЕМЕННЫМ ЯЗЫКОМ Я БЛОГГЕР (LIVEJOURNAL).. пишите: [email protected] ,или: [email protected]
с уважением Баха..
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