Ищу ретушера. Будет много фотографий, их обрабатывать сетами. Убрать складки, сделать чётко и красиво, сделать кожу красивой. но не замылить. По цене

Ищу ретушера. Будет много фотографий, их обрабатывать сетами. Убрать складки, сделать чётко и красиво, сделать кожу красивой. но не замылить. По цене от 250 до 1200 рублей за фото. По срокам разное, зависит от количества и качества обработки и какое попросит заказчик. Поэтому работа может быть постоянной. Напишите на bahozeta скайп и только на него. тут на вопросы и предложения не отвечу.