Ул. Креховская, 4/12 а тел.: +38 091 30 223 30
Львов, 79007, Украина E-mail: [email protected]
Манько Иван
Личная информация
• дата рождения: 06.08.1987
• не женат
Образование 2004-2009 Львовский национальный университет им. И. Франко, филологический
факультет
1994-2004 Львовская средняя школа № 53 с углубленным изучением английского
языка
Дипломы - диплом о высшем образовании по специальности «Магистр филологии.
Преподаватель арабского языка и литературы»;
- диплом бакалавра по специальности «Учитель арабского языка и литературы /
украинского языка и литературы» (с отличием);
- свидетельство «Секретаря-референта».
Опыт работы
март, 2007 - сейчас филиал Утел ОАО Укртелеком (телекоммуникации), представитель контакт-центра
• работа с клиентскими базами
• продажа продуктов и услуг в телефонном режиме
• техническое консультирование и настройка
• обучение новых сотрудников
апрель, 2005 - июнь, 2005 «Центр Европы» (издательство), переводчик
• перевод туристических путеводителей на английский язык
• интернет-переписка на английском языке
Знание компьютера
• HTML, SQL
• умение печатать по слепому десятипальцевому методу
Знание языков
• Украинский язык – родной
• Русский язык – свободное владение
• Английский язык – upper intermediate level
• Арабский язык – средний уровень
• Польский язык – начальный уровень
Другие навыки
личные качества: трудолюбивый, коммуникабельный, пунктуальный,
ответственный, аккуратный, быстро учусь