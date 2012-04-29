bahzhij

Иван bahzhij

 
36 летУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Опыт работы в продажах, знание английского, арабского, украинского языков

Ул. Креховская, 4/12 а тел.: +38 091 30 223 30

Львов, 79007, Украина E-mail: [email protected]

Манько Иван

Личная информация

• дата рождения: 06.08.1987

• не женат

Образование 2004-2009 Львовский национальный университет им. И. Франко, филологический

факультет

1994-2004 Львовская средняя школа № 53 с углубленным изучением английского

языка

Дипломы - диплом о высшем образовании по специальности «Магистр филологии.

Преподаватель арабского языка и литературы»;

- диплом бакалавра по специальности «Учитель арабского языка и литературы /

украинского языка и литературы» (с отличием);

- свидетельство «Секретаря-референта».

Опыт работы

март, 2007 - сейчас филиал Утел ОАО Укртелеком (телекоммуникации), представитель контакт-центра

• работа с клиентскими базами

• продажа продуктов и услуг в телефонном режиме

• техническое консультирование и настройка

• обучение новых сотрудников

апрель, 2005 - июнь, 2005 «Центр Европы» (издательство), переводчик

• перевод туристических путеводителей на английский язык

• интернет-переписка на английском языке

Знание компьютера

• HTML, SQL

• умение печатать по слепому десятипальцевому методу

Знание языков

• Украинский язык – родной

• Русский язык – свободное владение

• Английский язык – upper intermediate level

• Арабский язык – средний уровень

• Польский язык – начальный уровень

Другие навыки

личные качества: трудолюбивый, коммуникабельный, пунктуальный,

ответственный, аккуратный, быстро учусь

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