baibayeva

Юлия Байбаева baibayeva

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Веб - программист

    Добрый день! Есть проект, нужно запустить ленгдинг. Лендинг уже готовый, дизайн есть, находится на хостинге гетреспонса, нужно поместить на наш хостинг и отредактировать HTML, чтобы работали кнопки, ссылки, гиперссылки и тд. ТЗ в приложении(ТЗ примерное, ...

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад