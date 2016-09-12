Добрый день! Нужно создать лендинг страницу ТЗ, дизайн, макет, исходники, все есть. Скину в сообщения. Спасибо!
Наполнение сайтов16 заявок
Закрыт
9 лет назад
Добрый день! Нужно создать лендинг страницу ТЗ, дизайн, макет, исходники, все есть. Скину в сообщения. Спасибо!
Добрый день! Есть проект, нужно запустить ленгдинг. Лендинг уже готовый, дизайн есть, находится на хостинге гетреспонса, нужно поместить на наш хостинг и отредактировать HTML, чтобы работали кнопки, ссылки, гиперссылки и тд. ТЗ в приложении(ТЗ примерное, ...