Добрый день! Есть проект, нужно запустить ленгдинг. Лендинг уже готовый, дизайн есть, находится на хостинге гетреспонса, нужно поместить на наш хостинг и отредактировать HTML, чтобы работали кнопки, ссылки, гиперссылки и тд. ТЗ в приложении(ТЗ примерное, ...