Научные статьи по общей и клинической психологии и психотерапии. Статистическая обработка (SPSS)

Научные статьи по общей и клинической психологии и психотерапии.Статистическая обработка данных медико-биологических, психологических, социологических исследований (SPSS)

Описательная статистика

Сравнительный анализ

Линейная регрессия

Бинарная логистическая регрессия

Анализ дожития

2011-2016гг Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании – научный сотрудник. г. Павлодар, Казахстан

2006-2010гг. Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании – психолог патопсихологической лаборатории. г. Павлодар, Казахстан

2002г. Областной психоневрологический диспансер – психолог. г. Павлодар, Казахстан

1997-2002гг. Городская больница №1 отделение анестезиологии и реанимации – медицинский брат. г. Павлодар, Казахстан

1999-2002гг. Университет «Кайнар» факультет психологии г. Алматы, Казахстан

1995-1997гг. Павлодарский медицинский колледж – медицинский брат. г. Павлодар, Казахстан