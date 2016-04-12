Научные статьи по общей и клинической психологии и психотерапии. Статистическая обработка (SPSS)
Научные статьи по общей и клинической психологии и психотерапии.Статистическая обработка данных медико-биологических, психологических, социологических исследований (SPSS)
- Описательная статистика
- Сравнительный анализ
- Линейная регрессия
- Бинарная логистическая регрессия
- Анализ дожития
- 2011-2016гг Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании – научный сотрудник. г. Павлодар, Казахстан
- 2006-2010гг. Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании – психолог патопсихологической лаборатории. г. Павлодар, Казахстан
- 2002г. Областной психоневрологический диспансер – психолог. г. Павлодар, Казахстан
- 1997-2002гг. Городская больница №1 отделение анестезиологии и реанимации – медицинский брат. г. Павлодар, Казахстан
- 1999-2002гг. Университет «Кайнар» факультет психологии г. Алматы, Казахстан
- 1995-1997гг. Павлодарский медицинский колледж – медицинский брат. г. Павлодар, Казахстан
- 2016 г. Семинар «Планирование, проведение и оценка комплексных интервенций». Центр междисциплинарных исследований зависимости (ZIC) Университета г. Гамбурга. Германия
- 2015 г. Семинар«Основы статистических методов и их применение в научных исследованиях / SPSS». Центр междисциплинарных исследований зависимости (ZIC) Университета г. Гамбурга. Германия
- 2015 г. Семинар «Международный опыт и практическая подготовка к Общему исследованию населения (General Population Survey)». Центр междисциплинарных исследований зависимости (ZIC) Университета г. Гамбурга. Германия
- 2013 г. Семинар «Организация и проведение клинических исследований. Анализ данных в SPSS» г. Павлодар, Казахстан
- 2013 г. Семинар «Как публиковаться в научных журналах» - Science Direct, Elsevier, Scopus. г. Алматы, Казахстан
- 2013 г. Повышение квалификации «Менеджмент научных исследований» г. Астана, Казахстан
- 2011 г. Повышение квалификации «Экспресс-психотерапия (мастер-класс, теория, практика)» г. Павлодар, Казахстан
- 2008 г. Тематическое усовершенствование «Медико-социальная реабилитация зависимых от ПАВ»
- 2006 г. Тематическое усовершенствование «Психотерапия и психологическое консультирование в программах медико-социальной реабилитации зависимых от ПАВ»