baier

Ерболат Байкенов baier

 
45 летКазахстан/Павлодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Научные статьи по общей и клинической психологии и психотерапии. Статистическая обработка (SPSS)

Научные статьи по общей и клинической психологии и психотерапии.Статистическая обработка данных медико-биологических, психологических, социологических исследований (SPSS)

  • Описательная статистика
  • Сравнительный анализ
  • Линейная регрессия
  • Бинарная логистическая регрессия
  • Анализ дожития
ОПЫТ РАБОТЫ
  • 2011-2016гг Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании – научный сотрудник. г. Павлодар, Казахстан
  • 2006-2010гг. Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании – психолог патопсихологической лаборатории.  г. Павлодар, Казахстан
  • 2002г. Областной психоневрологический диспансер – психолог. г. Павлодар, Казахстан
  • 1997-2002гг. Городская больница №1 отделение анестезиологии и реанимации – медицинский брат. г. Павлодар, Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ
  • 1999-2002гг. Университет «Кайнар» факультет психологии г. Алматы, Казахстан
  • 1995-1997гг. Павлодарский медицинский колледж – медицинский брат. г. Павлодар, Казахстан
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • 2016 г. Семинар «Планирование, проведение и оценка комплексных интервенций». Центр междисциплинарных исследований зависимости (ZIC) Университета г. Гамбурга.  Германия
  • 2015 г. Семинар«Основы статистических методов и их применение в научных исследованиях / SPSS». Центр междисциплинарных исследований зависимости (ZIC) Университета г. Гамбурга.  Германия
  • 2015 г. Семинар «Международный опыт и практическая подготовка к Общему исследованию населения (General Population Survey)».  Центр междисциплинарных исследований зависимости (ZIC) Университета г. Гамбурга.  Германия
  • 2013 г. Семинар «Организация и проведение клинических исследований. Анализ данных в SPSS» г. Павлодар, Казахстан
  • 2013 г. Семинар «Как публиковаться в научных журналах» - Science Direct, Elsevier, Scopus. г. Алматы, Казахстан
  • 2013 г. Повышение квалификации «Менеджмент научных исследований» г. Астана, Казахстан
  • 2011 г. Повышение квалификации «Экспресс-психотерапия (мастер-класс, теория, практика)» г. Павлодар, Казахстан
  • 2008 г. Тематическое усовершенствование «Медико-социальная реабилитация зависимых от ПАВ»
  • 2006 г. Тематическое усовершенствование «Психотерапия и психологическое консультирование в программах медико-социальной реабилитации зависимых от ПАВ»