bairamovazat

Разработка web-приложений/сервисов различной сложности.

Разработка web-приложений/сервисов различной сложности. От обычного интернет магазина и сервиса по рассылке смс через com-порт до сервисов отчётности с онлайн конструктором. Работал с различными видами api. Telegram бот, telegram core, vk бот, клиентское приложение для telegram, которое позволяло управлять действиями авторизованного пользователя.

Опыт работы с Java, Spring, JS, TypeScript, React 2 (и прочие фреймворки).