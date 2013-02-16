baitur

Ерлан baitur

 
32 годаКазахстан/Алматы
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
PHP, iOS(Titanium, Obj-C) разработчик

Уверенные знания языков программирования Java, C++, C#, PHP.

Опыт работы с фреймворками: Yii, CodeIgniter, Zend, ASP MVC, Titanium Appcelerator, Vaadin

СУБД Oracle, MySQL, MsSQL

Разработка под мобильные платформы Android,iOS(Titanium Appcelerator, Obj-C,Java)

Опыт в разработке Web проектов:

- Chocolife.me - Дисконтный сервис №1 в Казахстане;

- Apexpr.kz - Сайт компании APEX;

- Cesec.kz - Официальный сайт Centras Securities;

- Biografia.kz - Казахстанский национальный портал;

- Begusha.com - Крупнейший интернет-каталог товаров;

- Mdom.kz - Интернет-магазин мобильных телефонов;

- Alasha.kz - Официальный сайт ресторана "Алаша";

- Oleg-Goncharov-Photo.com - Промо-сайт фотографа Олега Гончарова.

PHPMySQLOracleAndroidiOSJavaYiiCodeIgniter