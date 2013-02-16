PHP, iOS(Titanium, Obj-C) разработчик
Уверенные знания языков программирования Java, C++, C#, PHP.
Опыт работы с фреймворками: Yii, CodeIgniter, Zend, ASP MVC, Titanium Appcelerator, Vaadin
СУБД Oracle, MySQL, MsSQL
Разработка под мобильные платформы Android,iOS(Titanium Appcelerator, Obj-C,Java)
Опыт в разработке Web проектов:
- Chocolife.me - Дисконтный сервис №1 в Казахстане;
- Apexpr.kz - Сайт компании APEX;
- Cesec.kz - Официальный сайт Centras Securities;
- Biografia.kz - Казахстанский национальный портал;
- Begusha.com - Крупнейший интернет-каталог товаров;
- Mdom.kz - Интернет-магазин мобильных телефонов;
- Alasha.kz - Официальный сайт ресторана "Алаша";
- Oleg-Goncharov-Photo.com - Промо-сайт фотографа Олега Гончарова.